América vs Pachuca: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO partido HOY Concachampions Femenil 2025?

El Club América Femenil recibe al equipo de Pachuca en la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Concachampions 2025; te decimos dónde ver el partido en vivo.

La actividad en la Concacaf W Champions Cup 2025 continúa este 18 de septiembre con el último partido de la Jornada 3 en la Fase de Grupos, donde el equipo de América Femenil recibe a las Diosas del Viento de Pachuca, en lo que promete ser un emocionante encuentro con unidades cruciales de por medio que podrían definir el futuro de ambas escuadras este jueves.

Por ello, aquí te compartimos más información previa al compromiso, así como el horario y canal de transmisión para que disfrutes de cada momento de actividad entre estos dos clubes de la Liga MX Femenil completamente en vivo.

¿Cómo llegan América y Pachuca Femenil?

La Fase de Grupos de la Concacaf W Champions Cup contará con cinco fechas de actividad, encontrándonos este jueves con un partido correspondiente a la Jornada 3. América y Pachuca Femenil comparten el Grupo A del torneo junto al Orlando Pride, Alajuelense y Chorrillo, donde solamente clasifican los primeros dos lugares a la próxima ronda. Actualmente, las azulcremas se encuentran en el segundo puesto de su sector con cuatro unidades tras dos jornadas de actividad, mientras que Pachuca es tercero con tres unidades aunque con solo un partido disputado al momento.

Ante este panorama, será imperativo para ambas escuadras buscar la victoria esta noche en el Estadio Ciudad de los Deportes, prometiendo de dicha forma ser uno de los encuentros más atractivos en esta fase de la Concachampions Femenil 2025. América llega a esta cita luego de perder el Clásico Nacional ante Chivas en el Apertura 2025, donde Guadalajara logró imponerse 2-0 ante las Águilas. Por otra parte, las Tuzas lograron derrotar con autoridad a las Centellas de Necaxa, saliendo victoriosas con un impactante 5-0 ante el conjunto hidrocálido.

A qué hora juega América vs Pachuca Femenil HOY?

Fecha: jueves 18 de septiembre de 2025.

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Dónde ver América vs Pachuca Femenil EN VIVO?

Transmisión: podrás seguir el partido por televisión de paga a través de la señal de ESPN.

Streaming: por medio de la plataforma de Disney +.

Pronóstico de América vs Pachuca Femenil

RushBet comparte los momios para este partido en la Fase de Grupos de la Concachampions Femenil 2025:

América Femenil: -137

Empate: +280

Pachuca Femenil: +250