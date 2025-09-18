Bayern Múnich y Chelsea firman un duelo vibrante en Champions League

RÉCORD

El Allianz Arena fue escenario de un partido intenso entre Bayern Múnich y Chelsea por la UEFA Champions League, un encuentro cargado de goles, polémicas arbitrales y momentos de alta tensión que mantuvieron en vilo a los aficionados hasta el pitazo final que culminó con una contundente victoria de los locales.

Primer tiempo lleno de emociones

El inicio fue frenético. El Bayern golpeó primero con un autogol de Trevoh Chalobah que adelantó a los alemanes. Poco después, Harry Kane, tras un penal señalado por falta de Moisés Caicedo, amplió la ventaja con un disparo certero que dejó sin opciones a Robert Sánchez.

Chelsea no tardó en reaccionar. Cole Palmer apareció con su calidad y recortó distancias con un tanto que devolvió la confianza a los londinenses. Sin embargo, el descanso llegó con los bávaros más incisivos, aprovechando la potencia ofensiva de Serge Gnabry y Michael Olise, aunque sin éxito frente a un inspirado Sánchez bajo los palos.

Segunda mitad: VAR, goles y tensión máxima

La reanudación del juego mantuvo el ritmo vibrante. Harry Kane volvió a ser protagonista al marcar el tercer gol del Bayern, pero Chelsea insistió con disparos de Garnacho, João Pedro y Olise, que encontraron la muralla de Manuel Neuer.

El VAR apareció en la segunda parte para anular un tanto de los “Blues” por posición adelantada de Cole Palmer, lo que encendió la polémica en el Allianz. Los cambios también marcaron el desarrollo del partido: Tuchel y Maresca movieron sus piezas, destacando los ingresos de Kim Minjae, Nicolas Jackson y Estêvão Willian.

La intensidad fue en aumento, con tarjetas amarillas para Laimer, Olise, Tah y Santos, reflejo del nivel de fricción del encuentro. Chelsea buscó el empate con llegadas de Garnacho y João Pedro, pero Bayern resistió con solvencia.

El partido terminó con victoria ajustada para el Bayern Múnich, que hizo pesar su contundencia ofensiva y el liderazgo de Harry Kane. Chelsea mostró carácter y rebeldía, pero la falta de puntería y la intervención del VAR les negaron la posibilidad de llevarse un resultado más favorable.