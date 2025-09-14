Realizan el Mr Puebla 2025

-El estado se consolida como sede nacional del físico culturismo con Mr. Puebla 2025.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Puebla.- Con la inauguración oficial de Mr. Puebla 2025 rumbo al clásico Mr. México 2025, el Gobierno del Estado de Puebla reafirmó su compromiso con el deporte como una herramienta estratégica para la reconstrucción del tejido social.

El evento, realizado en el gimnasio Miguel Hidalgo, congregó a atletas, jueces y familias que celebraron el esfuerzo y disciplina de quienes practican el físico constructivismo.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que el deporte en Puebla es una política de Estado, impulsada por primera vez con la creación de una Secretaría del Deporte y Juventud. Subrayó que actividades como Mr. Puebla, inspiran liderazgo, constancia y transformación social. “Queremos que Puebla sea epicentro nacional del deporte, porque ustedes son ejemplo de superación”, expresó ante decenas de participantes.

Durante su mensaje, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez, celebró el talento poblano y anunció que, gracias al respaldo del mandatario estatal y al enfoque social de la presidenta Claudia Sheinbaum, Puebla será sede del Clásico Mr. México 2026 en mayo próximo. También reconoció a la campeona Marlene, quien representará a México en el Mr. Universo en Brasil, lo que reafirmará el papel de Puebla como cuna de campeonas y campeones.

El evento inició con la categoría Wellness Novatas, en la que 17 participantes mostraron su disciplina y preparación ante el jurado. Rebeca Flores Bautista, con el número 77, obtuvo el primer lugar, seguida de Fabián Espejel Hernández, Janeth Islas Ortega, Araceli Castro Rodríguez y Gisel Cortés Torres. En la categoría Físico Novatos 80 kg, Cristian Eduardo, con el número 197, se alzó con el primer lugar, acompañado en el podio por Orlando Ochoa y Víctor Manuel Soto.

La celebración de Mr. Puebla 2025 demuestra que el impulso al deporte no solo mejora la salud y la convivencia, sino que también proyecta a Puebla como un referente nacional de desarrollo humano.