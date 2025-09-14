Más de 500 mdp han generado congresos y convenciones en Pueblacapital: Jaime Oropeza

María Tenahua

El secretario de Economía y Turismo del municipio de Puebla, Jaime Oropeza Casas, destacó que en lo que va de la administración se ha generado una derrama económica superior a los 500 millones de pesos por congresos y convenciones.

En este contexto, precisó que del 15 de octubre al cierre de agosto se han desarrollado 49 eventos, lo que generó la llegada de 100 mil visitantes, que se hospedaron en un hotel y comieron en algún restaurante.