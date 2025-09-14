Video: Pide arzobispo por victimas de la explosion en Iztapalapa

María Huerta

Durante la misa dominical, el titular de la Arquidiócesis de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza, pidió por las victimas de la explosion en Iztapalapa, la pronta recuperación de los lesionados y sus familias.

Asimismo, en el marco de las fiestas de septiembre, lamentó que se viva un México de violencia, e inseguridad, se debe pedir a Dios y trabajar por que reine la paz en “nuestra patria”.

“Que Santa María de Guadalupe, la primera discípula y misionera en nuestro continente, que Santa María Guadalupe la primera bandera de nuestro México independiente nos ayude a salir de esta situación que como nación estamos viviendo”.