Maestre Infante de Marina Paracaidista César Rodríguez Moreno, secretario interino de Seguridad Ciudadana en Amozoc

Desde Puebla
Amozoc de Mota, Puebla a 14 de septiembre de 2025.- El presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, en compañía de la delegada de Gobernación de Puebla, Martha Lara, recibió al Primer Maestre Infante de Marina Paracaidista, César Rodríguez Moreno, como secretario interino de Seguridad Ciudadana de Amozoc.
Esta designación se enmarca en el mando coordinado, estrategia que une esfuerzos entre municipio, estado y federación, bajo la directriz del gobernador Alejandro Armenta, para fortalecer la seguridad de las familias de Amozoc.
El edil expresó su reconocimiento y apoyo al secretario interino, así como su solidaridad y mejores deseos para la pronta recuperación del Teniente de Navío José Luis Corrales.
You may also like
-
El Bogueto rompe récord de asistencia en la Gran Feria de Cholula
-
¡Chivas liquida invicto de América y ‘renace’ en el Apertura 2025!
-
Toluca se consolida en la parte alta del Apertura 2025
-
Hoy se reanudaron los parquímetros en San Pedro Cholula
-
La faena es un llamado a trabajar juntos, sociedad y gobierno, por Puebla: Armenta