Maestre Infante de Marina Paracaidista César Rodríguez Moreno, secretario interino de Seguridad Ciudadana en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 14 de septiembre de 2025.- El presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, en compañía de la delegada de Gobernación de Puebla, Martha Lara, recibió al Primer Maestre Infante de Marina Paracaidista, César Rodríguez Moreno, como secretario interino de Seguridad Ciudadana de Amozoc.

Esta designación se enmarca en el mando coordinado, estrategia que une esfuerzos entre municipio, estado y federación, bajo la directriz del gobernador Alejandro Armenta, para fortalecer la seguridad de las familias de Amozoc.

El edil expresó su reconocimiento y apoyo al secretario interino, así como su solidaridad y mejores deseos para la pronta recuperación del Teniente de Navío José Luis Corrales.