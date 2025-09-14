Video: Cierres viales ante festejos patrios y concierto de Julión Álvarez

María Huerta
Debido a las festividades patrias y ante la presentación de Julión Álvarez, el gobierno informa a los ciudadanos que habrá cierres viales en las calles 11 Poniente y 15 Sur; 11 Poniente y 25 Sur; 3 Poniente y 25 Sur; 3 Poniente y 15 Sur.
Además, este 15 de septiembre habrá transporte público nocturno tras el concierto de Julión Álvarez, los recorridos de autobuses que partirán desde Paseo Bravo llegarán a la Margarita, Cholula, La María, Amalucan y la CAPU.
Del mismo modo, el gobierno estatal destacó que la seguridad en los 217 municipios está garantizada para las festividades patrias.
