Video: En octubre iniciarán los parquímetros alrededor del hospital San Alejandro

Comienzan a señalar los cajones

María Tenahua

El ayuntamiento de Puebla comenzó a señalar los cajones de parquímetros en las calles aledañas al hospital de San Alejandro, que comenzarán a funcionar a partir del 1 de octubre.

En sesiones de cabildo se aprobó la ampliación de este sistema de estacionamiento.

De acuerdo con la autoridad municipal, se informó que esto se aplicará, porque fue una petición de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de que se ponga orden.