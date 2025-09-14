Video: En octubre iniciarán los parquímetros alrededor del hospital San Alejandro

- Comienzan a señalar los cajones
María Tenahua
El ayuntamiento de Puebla comenzó a señalar los cajones de parquímetros en las calles aledañas al hospital de San Alejandro, que comenzarán a funcionar a partir del 1 de octubre.
En sesiones de cabildo se aprobó la ampliación de este sistema de estacionamiento.
De acuerdo con la autoridad municipal, se informó que esto se aplicará, porque fue una petición de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de que se ponga orden.
You may also like
-
Video: Cierres viales ante festejos patrios y concierto de Julión Álvarez
-
Video: Pide arzobispo por victimas de la explosion en Iztapalapa
-
Más de 500 mdp han generado congresos y convenciones en Pueblacapital: Jaime Oropeza
-
Realizan el Mr Puebla 2025
-
“Canelo es un gran campeón”: Terence Crawford rinde homenaje tras vencerlo