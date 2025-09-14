Puebla se transforma con proyectos de soberanía, innovación y bienestar con la presidenta Sheinbaum

-La presidenta de México destacó que Puebla es la sede donde se trabaja en el diseño del primer coche eléctrico mexicano “Olinia”. Además se eligió para que sea la Casa de Diseño de Semiconductores “Kutsari”.

-Resaltó que en los 217 municipios se construirá un Centro LIBRE y ya se coordina con el gobernador Alejandro Armenta para el campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Gobierno de Puebla acompaña a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en cada uno de los proyectos que impulsa para lograr la soberanía energética, tecnológica y alimentaria; así como en una justa distribución de la riqueza y disminución de los niveles de pobreza.

Como parte de su primer Informe de Actividades y en su gira de rendición de cuentas en los 32 estados del país, la presidenta de la República, subrayó que trabaja por el bienestar del pueblo y siempre lleva en el corazón y en la mente los principios de la cuarta transformación. Además puntualizó que en el país todos tienen derecho a educación, salud, vivienda y desarrollo. “Nuestro proyecto lleva la palabra Bienestar, porque buscamos siempre el bien del pueblo de México“.

La presidenta reiteró que eligió a Puebla como sede para el diseño del primer coche eléctrico mexicano “Olinia”, donde más de 100 científicos y científicas trabajan en dicho proyecto. Además, el estado también es la Casa de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, para impulsar la fabricación de chips.

En coordinación con la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández, la titular del ejecutivo federal, recordó que se trabaja para que en los 217 municipios de la entidad se cuente con un Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), espacio que otorga apoyo jurídico, psicológico e impulsa las redes de mujeres tejedoras de la patria.

Con el objetivo de fomentar la inversión, aumentar empleos y lograr la soberanía económica, la presidenta de la República destacó que en la Capital de Tecnología y Sostenibilidad, ubicada en San José Chiapa, se detona un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, como parte del Plan México.

Al señalar que todos tienen derecho a la educación, Claudia Sheinbaum anunció que en Puebla se construirá un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la cual se tiene proyectada en el municipio de Eloxochitlán. Además se construyen más preparatorias y ampliaciones de secundarias que solo cuentan con turno matutino, ya que aseveró que todas y todos deben tener acceso a la educación, desde inicial hasta la universidad.

En materia de salud Puebla también va de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de las Rutas de la Salud para garantizar que los medicamentos lleguen a todos los Centros de Salud y nosocomios del Estado. Informó que en meses pasados fueron inauguradas la Torres de Cardiología y Oncología del Hospital de la Niñez Poblana, y en próximos días se entregará el Hospital General de Zona No. 36 San Alejandro.

La doctora Sheinbaum destacó que en el rubro de vivienda se construirán 60 mil casas a través del INFONAVIT, para familias que ganen menos de dos salarios mínimos, 20 mil viviendas más de la Comisión Nacional de Vivienda, para todos aquellos que no tienen Infonavit y 10 mil más por parte del FOVISSSTE. Al respecto, la presidenta recordó que en el periodo neoliberal, el acceso a créditos para obtener una casa eran abusivos, por ello emitieron un decreto para disminuir la deuda. En Puebla 168 mil 620 familias serán beneficiadas con la reducción de créditos.

En este contexto, el gobernador Alejandro Armenta expresó su reconocimiento a la coordinación permanente que su administración mantiene con el Gobierno Federal para la implementación de proyectos que promueven la riqueza compartida con humanismo en beneficio de miles de familias poblanas.