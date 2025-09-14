“Canelo es un gran campeón”: Terence Crawford rinde homenaje tras vencerlo

Excelsior

Terence Crawford mantuvo el invicto en su carrera tras derrotar la noche del sábado 13 de septiembre al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez después de 12 rounds en Las Vegas, en un combate que marcó su regreso después de más de un año sin actividad y en el que dominó al originario de Jalisco.

El resultado le permitió adueñarse de todos los cinturones de la división supermediana, dos categorías por encima de su peso natural y que, en principio, parecía ponerlo en desventaja frente al mexicano. A pesar de la victoria, Crawford reconoció que no fue un duelo sencillo sobrepasar a Saúl Álvarez.

“Canelo es un gran campeón. Me quito el sombrero ante él. Es un competidor fuerte. Como ya he dicho, le tengo mucho respeto. Soy un gran fan de Canelo, y hoy peleó como un campeón”, dijo en sus primeras palabras una vez que terminó el combate y tras llevarse la victoria por decisión unánime.

“Le doy crédito a ‘Canelo’ Álvarez, es un gran competidor”, agregó el originario de Nebraska, quien recibió los cinturones con solemnidad, consciente de lo que significaba derrotar a un rival que, en el papel, lucía más complicado por su experiencia en la categoría.

Con un récord invicto de 42 victorias —las últimas dos llegando a la distancia de 12 episodios—, Crawford aseguró que el ambiente del Allegiant Stadium en Las Vegas lo motivó, tanto por los aplausos de sus seguidores como por la presión de aquellos que al inicio estaban en su contra y que al final reconocieron su desempeño.

“Gracias a todos los que me apoyaron. Gracias a todos los que me odiaron. Los aprecio a todos porque hicimos de este un gran evento. Un saludo a todos los que vinieron a apoyar a Canelo”, expresó.

Ahora, el nombre de Crawford escribe un nuevo capítulo en la historia, tal como lo hizo el 1 de julio de 2017 cuando unificó los cuatro cinturones mundiales de los superligeros, pero ahora con su logro en los supermedianos sobre el tapatío.