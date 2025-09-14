El Bogueto rompe récord de asistencia en la Gran Feria de Cholula

*Con más de 60 mil asistentes, el reguetonero puso a bailar a una Plaza de la Concordia completamente llena*

Desde Puebla

*13 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. – Una Plaza de la Concordia, portales y pasillos del parque abarrotados con más de 60 mil personas fue el escenario que recibió al reguetonero El Bogueto, quien se presentó en el foro artístico de la Gran Feria de San Pedro Cholula, cerrando la noche entre coros y baile.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, agradeció al cantante originario de Nezahualcóyotl por llevar su energía urbana a San Pedro Cholula y destacó que se trata del artista con mayor aforo en la historia reciente de la feria, principalmente con un público joven.

Tal como lo anticipó, El Bogueto encendió el ánimo de las y los asistentes durante más de una hora de concierto, interpretando sus mayores éxitos y remixes con reconocidos exponentes del género.

Al finalizar, la presidenta municipal entregó al artista un reconocimiento y un recuerdo de San Pedro Cholula, además de pedirle que autografiara playeras oficiales de la feria, mismas que posteriormente fueron obsequiadas al público.

Las y los asistentes corearon cada canción y celebraron la presencia de El Bogueto en Cholula, expresando que fue un espectáculo inolvidable y que esperan con entusiasmo a los artistas que aún faltan por presentarse.