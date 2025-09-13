¡Chivas liquida invicto de América y ‘renace’ en el Apertura 2025!

Excelsior

Después de ocho años, las Chivas volvieron a ganarle al América un clásico dentro de la fase regular de la Liga MX. Lo hicieron con un 1-2 en la octava jornada del Apertura 2025 y con una dosis de caos como cerrojo a los ánimos desbordados en el estadio Ciudad de los Deportes, por la campal entre jugadores y las agresiones entre aficionados.

El Clásico Nacional recobró su esencia picante, la postal del rojiblanco Erick Gutiérrez recorriendo el campo con su playera desgarrada tras su pelea con Erick “Chiquito” Sánchez era una muestra.

Predominó el choque desmedido de cuerpos, de los esfuerzos por no dejar avanzar al contrario, lo que elevó la preocupación de las zonas técnicas por la integridad de sus piezas.

Lo sufrieron más en el bando americanista, al ver a Álvaro Fidalgo quejándose sobre el césped tras un choque de rodillas.

Las manos del mediocampista español en el rostro sólo atizó el temor del técnico André Jardine y de la multitud amarilla en el estadio, aunque el ibérico logró reponerse para completar el primer episodio, después fue sustituido por el uruguayo Brian Rodríguez en una nueva variante táctica.

Mientras que Israel Reyes junto con Erick Sánchez tomaba la responsabilidad de la contención, el “Rayito” Rodríguez sorpresivamente fue colocado en el ataque por derecha.

En la trinchera rojiblanca, Gabriel Milito también modificó por un elemento golpeado. Miguel Gómez, maltratado en el primer tiempo, sufrió una última estocada que obligó su cambio por otro de los juveniles del Rebaño, José Castillo (57′).

En ese momento el ajedrez se inclinó a favor del Guadalajara. Espontáneamente se acomodó en sector rival hasta hacer los honores al marcador. Roberto Alvarado fue el encargado de la anotación en jugada colectiva (62′).

No aguantó Jardine y trató de ajustar el ataque con Raúl Zúñiga y Henry Martín, en los lugares de Rodrigo Aguirre y de un inadvertido Allan Saint-Maximin.

Al tiempo, Sebastián Cáceres abandonó por dolencias, por lo que Jonathan dos Santos entró al quite en la contención y Reyes volvió a la defensa central.

A pesar de los movimientos, el América no encontró esa contundencia, se ahogó con la desventaja que valió para perder el invicto en el torneo.

Por su parte, las Chivas jugaron con orden en todas sus líneas, férreos en la defensa y venenosos al ataque, así lo inculcó Armando “la Hormiga” González con un remate con el que venció al meta Luis Ángel Malagón.

Tras la campal derivada por la fricción entre Erick Sánchez y “Guti”, las Águilas le dieron un tanto de dignidad a su caída en casa, con una anotación de Alejandro Zendejas en la compensación, sin embargo, el tiempo ya no alcanzó ante el acérrimo que llegaba a esta jornada en los últimos puestos.