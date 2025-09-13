Toluca se consolida en la parte alta del Apertura 2025

TV Azteca Deportes

Los Diablos Rojos del Toluca derrotaron por marcador de 3-1 al Puebla en el Estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Con este resultado, el equipo dirigido por Antonio Mohamed llega a 16 puntos y se coloca momentáneamente en el cuarto lugar de la tabla general, reafirmando su condición de candidato al título.

Toluca impuso condiciones desde el primer tiempo, con posesión del balón y presión alta. Al minuto 30, el defensor Federico Pereira abrió el marcador con un remate certero tras un tiro de esquina, poniendo el 1-0 y desatando la euforia en “La Bombonera”.

En el complemento, los locales mantuvieron el ritmo y ampliaron la ventaja al 79’ con un gol de Jesús Gallardo, quien aprovechó un rebote en el área para fusilar al arquero poblano. Aunque Fernando Monárrez descontó para Puebla al 85’ desde el punto penal, la esperanza duró poco: al 88’, Oswaldo Virgen sentenció el partido con el 3-1 definitivo.