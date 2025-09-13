Hoy se reanudaron los parquímetros en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*13 de septiembre de 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno de San Pedro Cholula informa a la ciudadanía que, a partir del sábado 13 de septiembre, se reanuda el sistema de parquímetros en las zonas autorizadas del municipio.

El objetivo es ordenar la movilidad urbana, facilitar el acceso a espacios de estacionamiento y evitar infracciones innecesarias, brindando a todos los conductores mayor seguridad y tranquilidad al momento de estacionarse.

*Opciones de pago*

De momento, el servicio podrá pagarse en las máquinas de parquímetros instaladas en la vía pública o a través de la aplicación móvil Kigo, disponible de manera gratuita para teléfonos inteligentes con sistema Android e iOS.

Descarga la App Kigo: https://www.kigo.pro

En las próximas semanas también se habilitarán nuevas alternativas como mensajes SMS, WhatsApp y comercios afiliados, para que cada usuario elija el método de pago que le resulte más cómodo.

*Zonas de cobertura*

● Av. Miguel Hidalgo

● Av. Morelos

● Calle 2 Norte

● Av. 4 Oriente

● Av. 6 Oriente

● Calle 3 Norte

● Calle 3 Sur

● Calle 5 Norte

● Av. 6 Poniente

● Av. 2 Oriente

● Calle 3 Oriente, Centro

● Av. 3 Poniente

*Tarifa*

La tarifa por hora de estacionamiento en la vía pública es de $6 por hora, pagando en los parquímetros físicos ubicados en la zona. Cuando se utilice otros medios de pago como la App Kigo, SMS, WhatsApp y los negocios afiliados, habrá una comisión de $1.5 pesos, que incluye costos de gestión tecnológica.

El monto final se mostrará desglosado al ciudadano en los tickets digitales e impresos, así como en la señalética instalada en la zona.

*Periodo de socialización*

Con el propósito de que la ciudadanía se familiarice con el sistema, durante esta primera etapa no se aplicarán sanciones administrativas, siempre y cuando las personas usuarias realicen su registro en la plataforma.

*Horarios de funcionamiento*

● Domingo a miércoles: 08:00 a 20:00 horas

● Jueves a sábado: 08:00 a 21:00 horas

● Durante la Feria: 08:00 a 24:00 horas