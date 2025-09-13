Hoy se reanudaron los parquímetros en San Pedro Cholula

Desde Puebla
*13 de septiembre de 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno de San Pedro Cholula informa a la ciudadanía que, a partir del sábado 13 de septiembre, se reanuda el sistema de parquímetros en las zonas autorizadas del municipio.
El objetivo es ordenar la movilidad urbana, facilitar el acceso a espacios de estacionamiento y evitar infracciones innecesarias, brindando a todos los conductores mayor seguridad y tranquilidad al momento de estacionarse.
*Opciones de pago*
De momento, el servicio podrá pagarse en las máquinas de parquímetros instaladas en la vía pública o a través de la aplicación móvil Kigo, disponible de manera gratuita para teléfonos inteligentes con sistema Android e iOS.
Descarga la App Kigo: https://www.kigo.pro
En las próximas semanas también se habilitarán nuevas alternativas como mensajes SMS, WhatsApp y comercios afiliados, para que cada usuario elija el método de pago que le resulte más cómodo.
*Zonas de cobertura*
● Av. Miguel Hidalgo
● Av. Morelos
● Calle 2 Norte
● Av. 4 Oriente
● Av. 6 Oriente
● Calle 3 Norte
● Calle 3 Sur
● Calle 5 Norte
● Av. 6 Poniente
● Av. 2 Oriente
● Calle 3 Oriente, Centro
● Av. 3 Poniente
*Tarifa*
La tarifa por hora de estacionamiento en la vía pública es de $6 por hora, pagando en los parquímetros físicos ubicados en la zona. Cuando se utilice otros medios de pago como la App Kigo, SMS, WhatsApp y los negocios afiliados, habrá una comisión de $1.5 pesos, que incluye costos de gestión tecnológica.
El monto final se mostrará desglosado al ciudadano en los tickets digitales e impresos, así como en la señalética instalada en la zona.
*Periodo de socialización*
Con el propósito de que la ciudadanía se familiarice con el sistema, durante esta primera etapa no se aplicarán sanciones administrativas, siempre y cuando las personas usuarias realicen su registro en la plataforma.
*Horarios de funcionamiento*
● Domingo a miércoles: 08:00 a 20:00 horas
● Jueves a sábado: 08:00 a 21:00 horas
● Durante la Feria: 08:00 a 24:00 horas
