Reitera Sheinbaum apoyo al gobierno capitalino por tragedia en Iztapalapa

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el gobierno federal apoya en todo lo que se necesita a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, “por el lamentable accidente que ocurrió ayer en Iztapalapa”.

En la mañanera del pueblo, indicó que se han mantenido muy pendientes los titulares del sistema de salud, la Secretaria de Marina, la Defensa y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

“Estamos apoyando en todo lo que se necesita. Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite, vamos a estar ahí muy pendientes”, ratificó.