Dueña de pipa que explotó en Iztapalapa reacciona a accidente: ‘Asumiremos nuestra responsabilidad legal’

La transportadora Silza anunció protocolos de apoyo a víctimas del estallido de una pipa en la alcaldía Iztapalapa.

La transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en la alcaldía Iztapalapa, anunció que asumirá la responsabilidad legal tras el accidente que dejó, al menos, 5 muertos.

“Como empresa, asumiremos con plena seriedad nuestra responsabilidad social y legal frente a lo sucedido”, expresó la compañía en un comunicado.

La empresa admitió que en estos hechos ocurridos en el puente La Concordia se vio involucrada la pipa que explotó, pertenece a su parque vehicular.

Al igual que el resto de las víctimas, el chofer del automóvil está recibiendo atención médica en uno de los hospitales de la Ciudad de México.

Estos son los protocolos que activó la empresa Silza tras la explosión de una pipa

La compañía informó que puso en marcha los protocolos de apoyo a familias involucradas, por lo que se activaron las tres pólizas de seguro que tiene la pipa, que son las siguientes:

Póliza de responsabilidad civil por el uso y manejo de gas LP, con vigencia del 10 de noviembre de 2024 al 10 de noviembre de 2025. Incluye daños a terceros, daño moral y daños ecológicos

Póliza de seguro con vigencia de 15 de diciembre a 2024 al 15 de diciembre de 2025, por conceptos de responsabilidad civil por daños a terceros, póliza contratada a la empresa Qualitas.

Póliza de responsabilidad civil de transportistas, con vigencia del 30 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, póliza contratada por la empresa AXXA Seguros.

Sube a 6 el número de muertos tras explosión de pipa en Iztapalapa

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, informó que subió a 6 el número de fallecidos tras el estallido de una pipa en Iztapalapa.

Además, indicó que hay 23 personas están en estado crítico. Entre ellas, quienes están en estado grave tienen entre el 50 y 70 por ciento del cuerpo con quemaduras, mientras que otros, sufrieron daños en el 70 por ciento.

Urzúa agregó que las autoridades están atendiendo permanentemente a todas las personas afectadas, en entrevista con NMás.

Durante la noche del miércoles, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, compartió la lista de heridos junto con los hospitales a donde fueron trasladados.

Brugada también puso a disposición de la población el número telefónico 55 5683 2222 para atender a lesionados o para quienes buscan a sus familiares.

¿Qué provocó el estallido de la pipa en Iztapalapa?

El incidente en la alcaldía Iztapalapa ocurrió tras la volcadura de la pipa de gas, lo que provocó una fuga que detonó la explosión, según investiga la Fiscalía de la CDMX.

Según información de los primeros peritajes, el vehículo liberó combustible que se acumuló rápidamente hasta detonar, lo que generó una onda expansiva junto con una enorme columna de humo y fuego que impactó a decenas de automovilistas y peatones que transitaban la zona.

Hubo también vehículos que quedaron completamente calcinados y en redes sociales se hicieron virales videos de personas quienes quedaron atrapadas en el transporte público al momento de la explosión.