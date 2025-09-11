Jueves con temperaturas frescas y tormentas aisladas durante la tarde-noche en Puebla capital

Desde Puebla

El pronóstico indica un día parcialmente nublado, con alta probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica durante la tarde-noche, estimando una acumulación de 0 a 5 mm alrededor de las 17:00 horas.

La temperatura se mantendrá con una máxima de 24°C y mínima de 14°C, lo que representa condiciones relativamente frescas para esta temporada.

Además, se reporta un índice UV en nivel extremo, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y proteger la piel con bloqueador solar, gorra o sombrero. La calidad del aire es buena, lo que permite el desarrollo de actividades al aire libre sin riesgo para la salud.

Esta información es proporcionada a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones: portar paraguas o impermeable, evitar transitar por zonas con encharcamientos o espejos de agua, mantenerse alejado de árboles durante tormentas eléctricas y seguir los avisos oficiales. Tu seguridad es prioridad, en caso de reportes o emergencias. Comunicarse a los teléfonos 072 y 911.