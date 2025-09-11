Colocan manta amenazadora en Amozoc

Desde Puebla

En la junta auxiliar San Salvador Chachapa, Amozoc, fue puesta una manta con mensaje amenazador en el puente de la parada principal.

Esto generó una fuerte movilización de la policía municipal y la Marina, sin embargo; cuando llegaron, la manta ya habia sido retirada.

Esto ocurre luego de la balacera de ayer, cuando resultó lesionado el aecretario de Seguridad Ciudadana de Amozoc, José Luis Corrales.