San Pedro Cholula reduce 24.18% la incidencia delictiva durante agosto

Desde Puebla

*11 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Gracias al refuerzo de las estrategias implementadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), la incidencia delictiva presentó una reducción del 24.18% durante el mes de agosto, en comparación con julio de 2025.

La presidenta municipal Tonantzin Fernández instruyó a fortalecer las estrategias operativas y sumar esfuerzos con corporaciones estatales y federales, lo que ha permitido mantener una tendencia sostenida a la baja en delitos y avanzar en la recuperación de la tranquilidad para las familias cholultecas.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), agosto se convirtió en el mes con menor incidencia delictiva en lo que va del año, al registrarse el menor número de carpetas de investigación iniciadas.

*Reducciones destacadas por tipo de delito*

• Robo total: -42.86%

• Robo de vehículo: -29.63%

• Robo de autopartes: -36.36%

• Robo a negocio: -71.43%

• Fraude: -43.75%

• Violencia familiar: -5.56%

Asimismo, al comparar el periodo enero–agosto 2025 contra el mismo lapso de 2024, se registra una reducción acumulada de 8.93% en la incidencia delictiva.

*Acciones de la SSC Cholula en agosto*

• 916 llamadas de emergencia atendidas.

• Más de 125 operativos preventivos realizados.

• 67 personas detenidas, entre ellas:

• 2 por delitos contra la salud.

• 1 puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por portación ilegal de arma de fuego.

• Prevención y proximidad social

• 465 niñas y niños participaron en cursos de verano sobre prevención del delito y educación vial.

• 127 comerciantes de mercados y tianguis se sumaron a los Comités Vigilantes, fortaleciendo la seguridad en espacios de alta afluencia.

La Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas brindó:

• 45 atenciones a víctimas,

• 5 orientaciones psicológicas,

• 5 acompañamientos.