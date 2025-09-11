La Fiesta Magnífica llenó de ritmo y sabor la Gran Feria de CholulaLa Fiesta Magnífica llenó de ritmo y sabor la Gran Feria de Cholula

*Víctor García, La Apuesta, Los Giles, Blanco y Negro y Grupo Trex encendieron el foro artístico*

Desde Puebla

*11 de septiembre, 2025, San Pedro Cholula, Pue. -* La Gran Feria de Cholula 2025 sigue conquistando corazones y sumando experiencias inolvidables. Este miércoles, la Fiesta Magnífica reunió en una sola noche a Víctor García, La Apuesta, Los Giles, Blanco y Negro y Grupo Trex, quienes hicieron cantar, bailar y vibrar a miles de asistentes en la Plaza de la Concordia.

Las agrupaciones tomaron el escenario y, con cada interpretación, desataron la emoción del público, que coreó sus éxitos y convirtió el foro artístico en una verdadera fiesta. El cierre de la jornada fue deslumbrante, marcando un día más de celebración rumbo al 16 de septiembre, con el tradicional desfile de Independencia.

La presidenta municipal Tonantzin Fernández reconoció la gran participación de cholultecas y visitantes, quienes han dado vida a cada jornada de feria, e invitó a seguir disfrutando del Corredor de Pueblos Mágicos, el Corredor Gastronómico, los espacios de artesanos y comerciantes, así como de la cartelera artística que aún guarda sorpresas.

La Gran Feria de Cholula 2025 mantiene su esencia como un encuentro de cultura, turismo y tradición, ofreciendo a las familias un ambiente seguro, lleno de música, color y experiencias únicas.