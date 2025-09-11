Confirmado: Gana Lilia Cedillo en la BUAP

Informe de la Comisión Electoral ratifica su victoria con el 78% de votos sectoriales

En 24 unidades académicas, Cansino obtuvo la preferencia de la comunidad estudiantil

Desde Puebla

Una vez concluida la jornada electoral para elegir a la persona titular de Rectoría para el periodo 2025-2029, la Comisión Electoral, presidida por el Dr. Salvador Galicia Isasmendi, presentó los resultados correspondientes.

Del total de los 223 votos sectoriales representados en el Consejo Universitario, 175 favorecieron a la Dra. Lilia Cedillo Ramírez y 48 al Dr. César Ricardo Cansino Ortiz. De esta manera, la Dra. Lilia Cedillo Ramírez obtuvo el triunfo en el proceso electoral con el 78% de los votos sectoriales.

De los votos correspondientes al Sector Académico, la Dra. Cedillo ganó en las 44 unidades académicas, lo que representa 88 votos sectoriales.

En el Sector Estudiantil, Cedillo Ramírez aventajó en 20 unidades académicas y Cansino Ortiz en 24, lo que representa un total de 40 y 48 votos sectoriales, respectivamente.

En el Sector de Directores de unidad académica, los 44 votos corresponden a la Dra. Lilia Cedillo.

En el Sector no Académico, los tres votos sectoriales son también para la Dra. Cedillo Ramírez.

La participación general del padrón estudiantil fue de 81,574 alumnos y alumnas. De esta participación, la Dra. Lilia Cedillo alcanzó 34,617 votos, mientras que el Dr. César Cansino, 31,127 y el Dr. Ricardo Paredes 9,492; los votos nulos fueron 6,338.

En la votación general del Sector Académico, del padrón total participaron 4,534 docentes, de los cuales 3,715 votos fueron para la Dra. Cedillo Ramírez; 405, para el Dr. César Cansino y 116 para el Dr. Ricardo Paredes.

En el Sector Administrativo, del padrón general participaron 3,385 trabajadores. Cedillo Ramírez obtuvo 2,774 votos, Cansino Ortiz, 331, y Paredes Solorio, 98.

En voto general universal Lilia Cedillo tuvo 41,150 contra 31,863 de César Cansino y Ricardo Paredes 9,706.

De los incidentes que se presentaron ante la Comisión Electoral, éstos se resolverán en el transcurso del día jueves 11 de septiembre y la calificación del proceso será el viernes 12 de septiembre.

Atentamente

Comisión Electoral para la Elección del Nombramiento de la Persona Titular de la Rectoría, periodo 2025-2029 de la BUAP.