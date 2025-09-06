Día parcialmente nublado, UV extremo y probabilidad de lluvia por la tarde en la Angelópolis 

Desde Puebla

Se prevé un día parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre una máxima de 25°C y una mínima de 13°C.

Durante la tarde se mantiene una media probabilidad de lluvia, estimándose una acumulación aproximada de 0 a 5 mm alrededor de las 19:00 horas.

Se recomienda tomar precauciones si se tienen actividades al aire libre.

Asimismo, se alerta que el índice de radiación UV se mantiene en nivel extremo, es imprescindible proteger la piel, usar bloqueador solar, gorra o sombrero y ropa adecuada para evitar daños por exposición prolongada al sol.

La calidad del aire es buena, lo cual favorece el desarrollo de actividades al exterior.

Esta información es proporcionada por el Departamento de Alertamiento, Información de la Dirección de Riesgos en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y a seguir las recomendaciones de seguridad en caso de que las condiciones meteorológicas se modifiquen.