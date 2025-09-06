Salud Sección Principal

Conductor de camioneta, herido tras volcar en Huauchinango

By Redaccion1 / 6 septiembre, 2025

Abelardo Domínguez

AHORA:

Reportan la volcadura de una camioneta sobre el Bulevar Bicentenari, con dirección a Texcapa, Huauchinango.

Indican que el conductor de la unidad se encuentra lesionado.

El vehículo terminó sobre un terreno a un costado de la banqueta.

You may also like

Categorías