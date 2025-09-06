Delfina Gómez entregará su Segundo Informe de Gobierno el 22 de septiembre: Duarte

El Valle

Toluca, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entregará personalmente el próximo lunes 22 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno al Congreso local, cumpliendo con lo establecido en la legislación estatal. Así lo dio a conocer el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, durante una entrevista con medios de comunicación.“

El informe se estará realizando el 22 de septiembre. Va a acudir la gobernadora a entregar personalmente el documento, de esa manera se está cumpliendo escrupulosamente lo que señala la ley”, subrayó.Una vez concluido el acto protocolario en la sede legislativa, la mandataria mexiquense se dirigirá al Teatro Morelos, ubicado en el centro de Toluca, donde ofrecerá un mensaje político a la ciudadanía, detallando los principales logros y avances de su administración en el segundo año de gobierno.

“De ahí habrá un mensaje político en el Teatro Morelos, para que de esa manera la gente que no quepa en el Congreso, que es muy pequeño, pueda escuchar el segundo informe”, explicó Duarte Olivares.Como parte de la estrategia para acercar los resultados del gobierno estatal a la población, el secretario también anunció la realización de informes regionales en distintas zonas del Estado de México. El objetivo es garantizar que más ciudadanos conozcan de primera mano los avances de la administración.

“Habrá informes regionales, estamos definiendo las sedes, calculamos que pueda haber entre 4 y 5 informes regionales; van a definir ya la sede para ver las condiciones políticas y se van a realizar en su momento”, puntualizó.

Estas presentaciones regionales todavía están en proceso de organización, y los detalles logísticos serán dados a conocer en fechas próximas, de acuerdo con lo indicado por el propio secretario.

La decisión de que sea la propia gobernadora quien entregue el informe al Congreso tiene un alto valor simbólico, ya que refuerza la transparencia, legalidad y rendición de cuentas que han caracterizado el discurso del actual gobierno estatal.

A diferencia de administraciones anteriores, la gestión de Gómez Álvarez ha buscado un enfoque más cercano a la ciudadanía, lo cual se refleja en este formato de entrega y en los eventos regionales contemplados.

Con este segundo informe, Delfina Gómez marca la mitad de su administración, en un contexto político clave para el Estado de México, donde su gobierno ha impulsado una agenda centrada en el bienestar social, la seguridad y la transparencia administrativa.