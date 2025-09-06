Fotonota: Enormes baches en el Camino Real a San Jerónimo y bulevar Hermanos Serdán

Desde Puebla
Un enorme bache ocasiona problemas para automovilistas en la calle antiguo Camino Real a San Jerónimo y bulevar Hermanos Serdán, a un costado del Mega Soriana.
You may also like
-
“Cada mañana” el nuevo himno para los dolidos por La Arrolladora Banda el Limón
-
¡Dos generaciones de la cumbia se encuentran en un tema explosivo!
-
Grabaciones inéditas de Juan Gabriel salen a la luz en su álbum “Eterno”
-
Sin Guillermo del Toro pero con presentación especial, “Frankenstein” llegará al FICM
-
Balacera en la carretera Ahuazotepec–Zacatlán deja dos muertos