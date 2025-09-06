Puebla capital Sección Principal

Fotonota: Enormes baches en el Camino Real a San Jerónimo y bulevar Hermanos Serdán

By Redaccion1 / 6 septiembre, 2025

Desde Puebla

Un enorme bache ocasiona problemas para automovilistas en la calle antiguo Camino Real a San Jerónimo y bulevar Hermanos Serdán, a un costado del Mega Soriana.

