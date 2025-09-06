¡AVISO! Cierres viales en la autopista y Vía Atlixcáyotl

Desde Puebla

📰 #InfraInforma | CIERRE VIAL EN 2 CARRILES DE AMBOS SENTIDOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA ENTRE CAMINO ANTIGUO A TLAXCALA Y PUERTA 3 DE LA VOLKSWAGEN.

🚧 El @Gob_Puebla a través de esta dependencia realizará trabajos de imagen urbana en el camellón.

Recuerda de las molestias son temporales, los beneficias para siempre.

#PensarEnGrande

@SicomNoticias_

@SICOMPue

https://x.com/infragobpue/status/1964297539320238451?s=46

https://www.facebook.com/share/p/1AyW8Lc374/?mibextid=wwXIfr

🚧 #InfraInforma | CIERRE VIAL EN LA INCORPORACIÓN A VÍA ATLIXCÁYOTL POR CALLE TRIANGULUM CON SENTIDO A ATLIXCO

En el @Gob_Puebla trabajamos en la construcción de las escaleras eléctricas y elevadores para el puente peatonal en Vía Atlixcáyotl, se exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución en la zona.

Consulta la vía alterna.

Las molestias son temporales, los beneficios para siempre.

#PorAmorAPuebla #PensarEnGrande

@SicomNoticias_

@SICOMPue

https://x.com/infragobpue/status/1964305081538330737?s=46

https://www.facebook.com/share/p/1EX4tu8Qvg/?mibextid=wwXIfr