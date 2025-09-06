¡AVISO! Cierres viales en la autopista y Vía Atlixcáyotl

Desde Puebla
📰 #InfraInforma | CIERRE VIAL EN 2 CARRILES DE AMBOS SENTIDOS DE LA AUTOPISTA MÉXICO – PUEBLA ENTRE CAMINO ANTIGUO A TLAXCALA Y PUERTA 3 DE LA VOLKSWAGEN.
🚧 El @Gob_Puebla a través de esta dependencia realizará trabajos de imagen urbana en el camellón.
Recuerda de las molestias son temporales, los beneficias para siempre.
#PensarEnGrande
🚧 #InfraInforma | CIERRE VIAL EN LA INCORPORACIÓN A VÍA ATLIXCÁYOTL POR CALLE TRIANGULUM CON SENTIDO A ATLIXCO
En el @Gob_Puebla trabajamos en la construcción de las escaleras eléctricas y elevadores para el puente peatonal en Vía Atlixcáyotl, se exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución en la zona.
Consulta la vía alterna.
Las molestias son temporales, los beneficios para siempre.
#PorAmorAPuebla #PensarEnGrande
