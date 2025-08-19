Puebla se suma a Rutas de la Salud, para que medicamentos lleguen a hospitales de IMSS-Bienestar

-En una primera etapa, la entidad cuenta con más de 33 unidades vehiculares de 1.5 toneladas que recorrerán 150 rutas.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- De manera remota con la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, el gobernador Alejandro Armenta encabezó el Banderazo de Salida de las Rutas de la Salud junto al Gobierno Federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y refrendó el compromiso de su administración para supervisar que todos los medicamentos lleguen a las familias.

“Vamos a entregar más de 1 millón 700 mil medicinas en todos los centros de salud y hospitales de todo el territorio poblano. Deben saber que nuestra presidenta, con el humanismo que le caracteriza, ha dado una instrucción contundente, ningún medicamento tiene que estar guardado en los almacenes y con ello evitar que falten medicamentos en las clínicas”, puntualizó el mandatario.

En esta primera etapa, Puebla contará con más de 33 unidades vehiculares de 1.5 toneladas que recorrerán 150 rutas, que permitirán abarcar 579 centros de salud de primer nivel en las 13 Regiones Médicas Operativas del estado.

Hasta el 23 de agosto, se distribuirá un paquete de 96 claves validadas para la atención de pacientes, con un total de 33 mil 350 piezas por cada paquete. En conjunto, se alcanzará un suministro superior a 1.73 millones de piezas, lo que representa un crecimiento del 70 por ciento respecto al volumen entregado la semana anterior.

Durante la transmisión, el mandatario estuvo acompañado por el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Gerónimo Lara Gálvez, así como por los secretarios de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; por personal médico y por el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, quien resaltó que esta estrategia permitirá garantizar insumos médicos y atención digna en todas las unidades de salud en el estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el compromiso de los 23 gobernadores que forman parte del sistema IMSS-Bienestar y afirmó que esta acción responde directamente al reclamo social de acceso pleno y equitativo a medicamentos. Señaló que la distribución ya inició en centros de salud y continuará en hospitales, incluidos los oncológicos, como parte de un nuevo modelo nacional de abasto.