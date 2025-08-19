Ayuda de desempleo: requisitos y paso a paso para solicitarla

Staff/RG

Cuando una persona pierde su trabajo, acceder a la ayuda de desempleo de Afore, se convierte en una buena alternativa para cubrir necesidades básicas sin comprometer la totalidad del ahorro para el retiro.

Este beneficio se puede solicitar realizando un retiro parcial por desempleo, siguiendo un proceso regulado y con documentos específicos. La cantidad y condiciones dependen del historial laboral y del tiempo transcurrido desde la última solicitud.

¿Qué es la ayuda de desempleo y quién puede solicitarla?

La ayuda de desempleo consiste en retirar una fracción del saldo disponible en la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV). Es un derecho disponible para quienes se han quedado sin empleo y necesitan un respaldo económico mientras encuentran una nueva fuente de ingresos.

No todas las personas pueden acceder de forma inmediata. Es necesario haber dejado de trabajar durante al menos 46 días naturales, y además no haber solicitado este mismo tipo de retiro en los últimos cinco años. Esto se verifica directamente con el IMSS al iniciar el trámite.

Existen dos modalidades de retiro (A y B), dependiendo del tiempo que lleva abierta la cuenta individual y del número de semanas cotizadas. Ambas opciones tienen topes específicos y condiciones distintas que determinan el monto disponible para retirar.

Es obligatorio que la cuenta individual tenga mínimo tres años de antigüedad. Además, se deben tener por lo menos dos años cotizados ante el IMSS si se va a aplicar a la modalidad A. Si se opta por la modalidad B, la cuenta debe tener cinco años de apertura.

Es importante también contar con el expediente de identificación del trabajador actualizado, lo que incluye la validación biométrica (huellas digitales) y documentos personales como identificación oficial y comprobante de domicilio reciente.

Monto disponible según modalidad de retiro

Cada modalidad determina el monto que se puede recibir, con base en las condiciones del trabajador.

Modalidad A

Esta modalidad aplica para cuentas con al menos tres años de antigüedad y dos años cotizados. Permite retirar hasta 30 días del último Salario Base de Cotización registrado ante el IMSS. El límite es de 10 veces el salario mínimo mensual general vigente.

Modalidad B

Dirigida a cuentas con al menos cinco años de apertura. El monto que se puede retirar será el menor entre dos opciones: el equivalente a 90 días del salario base promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, o el 11.5 % del saldo acumulado en la subcuenta de RCV.

Ambas modalidades están sujetas a validación del IMSS y aprobación por parte de la Afore correspondiente.

Consideraciones antes de iniciar el trámite

Solicitar esta ayuda conlleva implicaciones que deben analizarse previamente. Aunque se trata de un derecho establecido, hay detalles que podrían afectar el historial de cotización del trabajador.

Al hacer el retiro parcial, se genera automáticamente una disminución proporcional de semanas cotizadas ante el IMSS. Estas semanas pueden recuperarse si se reintegra el monto total retirado en un solo pago voluntario.

También es relevante saber que el recurso sólo puede solicitarse una vez cada cinco años. Usarlo implica no volver a contar con este respaldo en el corto plazo. Por eso, es importante evaluar si el momento lo justifica.

Si la persona no tiene una cuenta bancaria con CLABE para recibir el dinero, se le puede entregar el monto mediante cheque u orden de pago, lo que puede alargar los tiempos de entrega.

Paso a paso para solicitar el retiro parcial por desempleo

Para completar este trámite de forma correcta y sin contratiempos, se debe seguir un procedimiento que incluye documentación, validación y plazos específicos.

Primero, es necesario generar o actualizar el expediente de identificación del trabajador en la Afore correspondiente. Esto puede hacerse en una sucursal o mediante una app autorizada. Se deben presentar huellas dactilares, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio reciente.

Después, el trabajador debe iniciar el trámite de retiro por desempleo, por alguna de estas tres vías:

App móvil. Permite escanear documentos, elegir modalidad de retiro y firmar electrónicamente.

Permite escanear documentos, elegir modalidad de retiro y firmar electrónicamente. Portal web. Se inicia sesión con CURP y otros datos personales, se genera una cita y se descarga la solicitud.

Se inicia sesión con CURP y otros datos personales, se genera una cita y se descarga la solicitud. Sucursal presencial. Se agenda cita, se presenta la documentación y se firma la solicitud en físico.

En cualquiera de los casos, tras presentar la solicitud y ser validada por el IMSS, el recurso se deposita en un máximo de cinco días hábiles.

Implicaciones posteriores al retiro

Además del impacto en semanas cotizadas, este retiro también puede influir en la pensión futura. Por eso, es recomendable que una vez que se recupere la estabilidad laboral, se realicen aportaciones voluntarias para fortalecer nuevamente el ahorro para el retiro.

Quienes decidan devolver el monto retirado lo pueden hacer directamente en su cuenta individual. Al hacerlo, el IMSS puede restituir las semanas descontadas, siempre y cuando el depósito se realice conforme a lo establecido por la ley.

Este tipo de ayuda debe ser considerada como un respaldo puntual, no como una solución de largo plazo. Se aconseja utilizarla únicamente cuando sea realmente necesario y con pleno conocimiento de sus efectos.

La ayuda de desempleo representa una opción válida para quienes se han quedado sin trabajo. Conocer los requisitos, las modalidades y los pasos del trámite permite ejercer este derecho de forma informada y eficiente. Antes de solicitarla, es importante revisar a detalle las implicaciones que tiene sobre las semanas cotizadas y la futura pensión.