Después de fuerte tensión, llegan a acuerdos en FCPyS UAEMéx

EL VALLE

Después de la fuerte tensión que se vivió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) entre estudiantes que no están en paro e integrantes del colectivo Madriguera Cacomixtles, en conjunto con autoridades universitarias, alcanzaron acuerdos.

Y es que, la mañana de este inicio de semana se presentaron alumnos no paristas en el exterior de la FCPyS para quitar candados y tomar las instalaciones, pero los estudiantes paristas se negaron a ello, por lo que autoridades universitarias llegaron al punto en búsqueda de acuerdos.

Empujones, gritos, tensión, estrés y consignas, se escucharon durante casi cuatro horas en el exterior de la Facultad, por lo que para salvaguardar la integridad de la comunidad, llegó personal de seguridad universitaria y elementos policiacos, éstos últimos solo se limitaron a observar la situación sin intervenir.

Luego de que estudiantes no paristas cortaron la malla para ingresar a las instalaciones y después de momentos de confrontación, se logró establecer una mesa de diálogo entre la comunidad estudiantil y llegar a acuerdos para recuperar la actividad presencial tanto académica como administrativa en la facultad.

En la mesa participaron tres representantes del alumnado, tres de la Madriguera Cacomixtles, el secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo; la consejera Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez; la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Miriam Sánchez Ángeles, así como el encargado de Despacho de la Dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ramiro Medrano González.

Asimismo, para salvaguardar la integridad de todos los asistentes, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) llegó al espacio y vigilaron que se respetaran los derechos humanos.

Entre los acuerdos destacaron otra mesa de trabajo para el martes 19 a las 17:00 horas en la que habrá negociación con estudiantado de la FCPyS, sus consejos, el encargado de despacho e integrantes del gabinete.

De acuerdo con el Secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Vázquez Caicedo, también se acordó que la fecha de entrega de instalaciones será a más tardar el domingo 24 de agosto a las 11:00 AM, se realizarán faenas para el reacondicionamiento de las instalaciones para que el lunes 25 de agosto, inicien las actividades académicas y administrativas de manera presencial.

Cabe destacar que este lunes iniciaron las actividades escolares en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de manera virtual.