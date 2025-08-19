Detienen en Matamoros a “Tormenta Junior”, presunto líder de célula del Cártel del Golfo

EL VALLE

Matamoros, Méx.- Elementos de la Guardia Estatal detuvieron este domingo en Matamoros a Ezequiel “N”, alias “Junior” o “Tormenta Junior”, identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén e hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, ex co-líder del Cártel del Golfo abatido en 2010.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, la detención ocurrió durante un recorrido de vigilancia en la colonia Villa España, sobre la avenida 12 de Marzo, cuando el implicado fue interceptado a bordo de una camioneta negra sin placas, en aparente estado de ebriedad.

Durante la inspección, los agentes aseguraron el vehículo, un arma de fuego calibre 9 mm, un cargador y cinco cartuchos útiles. Tras su captura, el detenido fue trasladado a instalaciones de seguridad y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ezequiel “N” ha sido señalado por corporaciones de seguridad como presunto líder de la facción conocida como “Los Escorpiones” del Cártel del Golfo, vinculada también a los “Ciclones”, grupos armados que operan como brazos delictivos de la organización en la región fronteriza.

Su detención reviste importancia debido a su notoriedad familiar dentro del crimen organizado: es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, antiguo jefe del Cártel del Golfo capturado en 2003 y extraditado a Estados Unidos en 2007, y descendiente directo de “Tony Tormenta”, abatido en un operativo naval en Matamoros en noviembre de 2010.

Hasta el momento, las autoridades estatales y federales han confirmado únicamente la captura, sin precisar los cargos formales ni los detalles del proceso penal, aunque se prevé que en los próximos días la FGR informe sobre las imputaciones que enfrentará.