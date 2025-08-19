Reforma Electoral de Morena quiere capturar al árbitro de las elecciones: PRI

Staff/RG

El presidente del partido en Puebla aseguró que, ante los resultados negativos que ha tenido Morena, busca apoderarse del INE.

La reforma electoral que propone Morena, no sólo es un distractor de temas más importantes que deben ser atendidos como la seguridad o la salud, sino que, ante sus malos resultados busca apropiarse del órgano electoral para evitar su ruina, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, senador Néstor Camarillo Medina.

“La reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum y Morena busca construir un blindaje para mantenerse en el poder a perpetuidad, ya que existe una conexión entre las recientes reformas en seguridad, Guardia Nacional y telecomunicaciones, medidas que forman un gran rompecabezas legal orientado al control absoluto del poder y el debilitamiento de los contrapesos democráticos”, sostuvo.

Dijo que el partido en el poder, con esta medida pretende legitimar los procesos electorales, incluso si solamente participa el 1.0 por ciento de la población.

“El PRI hace un llamado al Gobierno Federal para actuar con responsabilidad y atender con carácter de urgente dichas problemáticas y respetar el principio de representación, integración y proporcionalidad del Poder Legislativo”, expuso.

Asimismo, Néstor Camarillo Medina comentó que el presidente nacional del PRI y senador Alejandro Moreno Cárdenas, denunció al dictador venezolano Nicolás Maduro ante la Fiscalía General de la República (FGR) y firmó acuerdos en Asia, África y la Organización de Estados Americanos (OEA) para defender la democracia y combatir el autoritarismo.