Leagues Cup 2025: Fechas y horarios de cuartos de final

La competencia entre la Liga MX y la MLS continúa y ahora se juegan los boletos a semifinales. Te decimos todo lo que debes saber sobre los Cuartos de Final.

La primera fase de la Leagues Cup terminó y dejó como resultado un balance muy parejo entre los clubes de la Liga MX y la MLS, con 28 triunfos para los de Estados Unidos por 26 para los mexicanos, y ahora, los invitados a la fase eliminatoria determinarán que liga vive su mejor momento.

Ninguno de los ‘cuatro grandes’ de la Liga MX consiguió clasificarse a esta segunda ronda.

Hasta el momento, los títulos de la Leagues Cup se reparten con dos para cada liga por lo que esta ronda de Cuartos de Final será fundamental para saber que clubes inclinan la balanza a su favor rumbo al título.

¿Qué equipos clasificaron a Cuartos de Final?

Seattle Sounders encabezó a los cuatro clasificados de la MLS, ganando sus tres partidos en tiempo regular. Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City son los otros protagonistas de estos Cuartos de Final.

Por parte de la Liga MX, Toluca sumó ocho unidades y se clasificó como primer lugar. Pachuca, Tigres y Puebla completan el cuarteto representante del balompié mexicano.

Fecha y horario de los Cuartos de Final

Inter Miami vs Tigres

Fecha:miércoles 20 agosto

Horarios: 18:00 horas CDMX/ 20:00 horas E.T

Lugar: Chase Stadium

Toluca vs Orlando City

Fecha: miércoles 20 agosto

Horarios: 19:00 horas CDMX/ 21:00 horas E.T

Lugar: Dignity Health Sport Park

Seattle Sounders vs Puebla

Fecha: miércoles 20 agosto

Horarios: 21:00 horas CDMX/23:00 horas E.T

Lugar: Lumen Field



LA Galaxy vs Pachuca