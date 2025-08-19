Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 del Apertura 2025?

RÉCORD

El torneo Apertura 2025 continúa su curso y la Jornada 6 de la Liga MX pese a los Cuartos de Final de Leagues Cup, la actividad en el torneo local continúa.

La única modificación que sufrió esta Jornada 6 fue el cambio de día del partido entre Mazatlán y Tigres, duelo que originalmente se disputaría el día viernes y fue trasladado al sábado.

El duelo que pinta para ser el partido más atractivo de la jornada sin lugar a dudas es el Cruz Azul vs Toluca, el sublíder de la competencia recibe al vigente campeón.

Dónde ver la Jornada 6 de la Liga MX:

Viernes

* FC Juárez vs Santos Laguna – 19:00 | Tubi

* Querétaro vs Atlético de San Luis – 19:00 | Tubi

* Tijuana vs Chivas – 21:00 | Tubi

Sábado

* León vs Pachuca – 17:00 | Tubi

* Monterrey vs Necaxa – 19:00 | Canal 5., TUDN, VIX+

* Mazatlán vs Tigres UANL – 21:00 | Azteca 7, Azteca Deportes, Tubi

* Cruz Azul vs Toluca – 21:00 | Canal 5., TUDN, VIX+

Domingo

* Pumas vs Puebla – 17:00 | Canal 5., TUDN, VIX+

* Atlas vs América – 19:00 | Canal 5., TUDN, VIX+