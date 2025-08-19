Sabrina Carpenter, Ricky Martin, J Balvin y actuarán en los MTV VMAs 2025

UNOTV.COM

Los MTV Video Music Awards 2025 se realizarán el domingo 7 de septiembre donde se presentarán Sabrina Carpenter, entre otros artistas.

El canal de música informó quiénes se presentarán en vivo desde el UBS Arena de Nueva York, donde Lady Gaga lidera las nominaciones con 12 postulaciones.

¿Quiénes se presentarán en los MTV VMAs 2025?

Sabrina Carpenter es una de las cantantes confirmadas para actuar el 8 de septiembre, donde se espera interprete su sencillo “Manchild” perteneciente a su nuevo disco “Man´s Best Friend”.

Cabe recordar que la cantante está nominada en ocho categorías, entre ellas, video del año.

También quien se suma a las actuaciones es el boricua Ricky Martin, quien además recibirá el reconocimiento Ícono Latino, tras 26 años de convertirse en el primer artista latino masculino en ganar el premio al mejor video pop.

Además, J Balvin volverá a presentarse en esta ceremonia luego de tres años, donde se espera que actúe en solitario y después se una al también nominado DJ Snake.

Alex Warren será otro que tome el escenario después de darse a conocer en el música con su éxito global “Ordinary”, y que también tiene varias nominaciones, entre ellas, mejor artista nuevo.

Busta Rhymes también actuará en vivo en los VMAs 2025, donde recibirá el Rock the Bells Visionary Award, presentado por el anfitrión LL COOL J.

En las próximas semanas se anunciarán más actuaciones, presentadores e invitados especiales.

Lady Gaga lidera la lista de nominados a los Premios MTV a los Videos Musicales 2025 con 12 menciones, seguida de cerca por su compañero de dueto en “Die With a Smile”, Bruno Mars, quien tiene 11.

Otros fuertes contendientes son Kendrick Lamar (10), ROSÉ y Sabrina Carpenter (ocho cada una), Ariana Grande y The Weeknd (siete cada uno) y Billie Eilish (seis).