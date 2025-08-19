¡De terror, tiran 6 cabezas en Tlaxcala!

Sadit González

Fueron localizadas 6 cabezas humanas y una narcomanta en la carretera que conecta Ixtacuixtla con Nanacamilpa, en las cercanías de San Gabriel Popocatla, en el estado vecino de Tlaxcala.

Este macabro hallazgo se registró alrededor de las 06:40 horas, tras una llamada al 911 de ciudadano que alertó sobre lo que parecía ser una cabeza humana a pocos metros de la gasera Sonigas, en dirección a Atotonilco.

Al llegar, las autoridades municipales y estatales confirmaron la brutalidad del escenario.

Fuentes policiales señalaron que los restos humanos presentaban un desprendimiento de piel en el rostro, lo que sugiere un acto de extrema violencia y tortura.

Además de las cabezas, , se encontró una narcomanta supuestamente de un grupo del crimen organizado.

En ella se lanzaban amenazas directas a individuos, como “Gallo”, “Carroñas” y “Los Guzmán”, a quienes se acusaba de extorsión y homicidios en la región.