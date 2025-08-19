Anuncian del 8 al 10 de octubre la edición 17 de la Expo Hortícola en Agroparque BUAP

María Huerta

En el Agroparque Reyes de Juárez, del 8 al 10 de octubre, se llevará a cabola edición 17 de la Expo Hortícola Puebla, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con entrada gratuita.

Armando José José, director del Complejo Centro BUAP, detalló que el objetivo de la Expo Hortícola es crear un entorno de colaboración para el desarrollo sostenible entre empresas, productores y académicos.

Mientras, Alfonso Vélez, edil de los Reyes de Juárez, añadió que durante los tres días de la Expo Hortícola, se dará a conocer la innovación desde los mecanismos de cultivo, el desarrollo de semillas, el proceso productivo, la tecnificación y responsabilidad en el manejo del agua.