Huejotzingo recibió la declaratoria de Indicación Geográfica a la sidra: Víctor Gabriel 

Erika Méndez
El municipio de Huejotzingo recibió la declaratoria de Indicación Geográfica a la sidra por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Así lo reveló el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que la sidra es un producto emblemático, que refleja la tradición y el orgullo poblano.
Sumado a ello, anunció la entrega de la solicitud para obtener la identificación geográfica de la y fortalecer la identidad cultural y económica de las comunidades.
