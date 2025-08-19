En Puebla han decomisado más de 850 mdp en pirateria

Erika Méndez

En la entidad poblana, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha logrado decomisar más de 850 millones de pesos en pirateria.

El titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, señaló que han realizado diversos operativos, mediante los cuales han podido retirar los productos ilegales.

Señaló que el objetivo es evitar el contrabando y la promoción de mercancía ilegal.

Tras las recientes acciones, incautaron más de 70 mil productos pirata en Puebla.