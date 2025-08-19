Reconoce Rectora Lilia Cedillo acompañamiento de tutores, mentores y lobomentores

Hizo entrega simbólica de playeras a estudiantes que se suman a estas labores a favor de los de nuevo ingreso

Desde Puebla

En el inicio de las actividades de tutoría y mentoría de este semestre, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez se reunió con profesoras y profesores que desempeñan dichas funciones, para hacerles un reconocimiento especial por brindar acompañamiento y orientación a los estudiantes, desde una perspectiva solidaria y humanista. Asimismo, hizo entrega simbólica de playeras a más de 800 alumnos que se suman como lobomentores.

En eventos por separado, la Rectora Lilia Cedillo se reunió con tutores y mentores, a quienes agradeció sus funciones de acompañamiento a favor de los jóvenes: “Ustedes son con quienes más se identifican los estudiantes, a quienes acuden por la confianza que les tienen, por eso reconozco el respaldo que les brindan y eso es invaluable porque va más allá de sus deberes académicos”.

Más tarde, al reunirse con más de 800 alumnos de nivel medio superior y superior de diferentes unidades académicas que se integran a las labores de lobomentoría, la doctora Cedillo agradeció la disposición, pero sobre todo el entusiasmo que muestran para guiar a sus compañeros de nuevo ingreso en esta etapa universitaria. Les recordó que su alegría y empeño en estas actividades le da vida a la institución.

“Ustedes como ya tienen experiencia les toca acompañar a los nuevos y esa labor es fundamental, porque un joven escucha más a otro igual, que a una autoridad; por eso les agradezco que estén dispuestos a darles tiempo a sus compañeros”.

Actualmente, en la BUAP hay mil 807 lobomentores y 78 responsables de mentoría, coordinados por la Dirección de Acompañamiento Universitario (DAU) y por la Coordinación General de Atención a los Universitarios (CGAU). Su papel es fundamental porque asumen el compromiso de apoyar a los estudiantes de nuevo ingreso, para establecer una conexión cercana e integrarlos a la vida universitaria.