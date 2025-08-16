La primera Olimpiada de robots en China

Excelsior

China ha dado un paso audaz hacia el futuro, convirtiendo la imaginación en una competencia real con los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides. En este evento pionero, 280 equipos de 16 países, incluyendo potencias como Estados Unidos, Alemania y el propio anfitrión, se dan cita para demostrar los límites de la inteligencia artificial y la robótica.

Futbol, boxeo y caídas espectaculares: Los deportes del futuro

Lo que ha convertido a estos juegos en un fenómeno viral no es solo la tecnología, sino el glorioso caos. El mayor desafío para un robot en la carrera de 1,500 metros no es el agotamiento, sino mantenerse en pie. Ver a un humanoide caer y luchar por levantarse rápidamente para cruzar la meta es una de las postales del torneo.

Las disciplinas más aclamadas por los asistentes y en redes sociales incluyen: