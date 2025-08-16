Huracán Erin alcanza categoría 5 en el Atlántico

Maricela Allende
El huracán Erin se fortaleció a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en uno de los fenómenos más poderosos de la temporada. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), su centro se ubica a 170 km al norte de Anguilla, en las Antillas Menores, y a 2,505 km al este de Cancún, Quintana Roo.
El ciclón presenta vientos sostenidos de 255 km/h, con rachas que alcanzan los 275 km/h hacia el oeste a 28 km/h.
Las autoridades informaron que, por su lejanía y trayectoria actual, Erin no representa peligro para territorio mexicano, aunque mantienen vigilancia estrecha en el Atlántico.
