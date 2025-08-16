México enfrenta temperaturas extremas este 16 de agosto de 2025

Maricela Allende

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este 16 de agosto se registrarán temperaturas extremas en gran parte del país, con valores que superarán los 45 °C en el noreste de Baja California.

En estados como Sonora (noroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste), el termómetro alcanzará entre 40 y 45 °C. Mientras tanto, en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan máximas de 35 a 40 °C.

Por su parte, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos tendrán temperaturas de 30 a 35 °C.

Las autoridades llaman a la población a extremar precauciones, mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y atender las recomendaciones de Protección Civil y el sector salud.