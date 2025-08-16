Ofrecen $10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo”

Maricela Allende

Las autoridades de Estados Unidos lanzaron una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes visibles del Cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Iván Archivaldo, junto con sus hermanos conocidos como “Los Chapitos”, asumió el control de la facción heredada de su padre y es señalado como pieza clave en las operaciones del narcotráfico internacional.

Las agencias de seguridad lo describen como un hombre de mirada implacable, armado y altamente peligroso.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE habilitó la línea 520-335-7315 para recibir información confidencial que pueda ayudar a su captura.

Con esta recompensa, el gobierno estadounidense intensifica la persecución contra los líderes criminales más buscados del mundo, envía un mensaje claro: aningún capo está fuera del alcance de la justicia.