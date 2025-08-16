Armenta Mier aseguró que ninguno de sus familiares participará en las elecciones de 2027 o 2030

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que ninguno de sus familiares participará en las elecciones de 2027.
En entrevista, dijo que, debido a la Ley de Antinepotismo, ni en 2027 ni en 2030 ningún “Armenta” y tampoco “Mier” estará en las boletas.
Mandó este mensaje tras la postura del senador Nacho Mier, su primo, quien negó su parentesco con el mandatario de Puebla.
