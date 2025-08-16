Gobierno Slider Principal

Armenta Mier aseguró que ninguno de sus familiares participará en las elecciones de 2027 o 2030

By Redaccion1 / 16 agosto, 2025

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que ninguno de sus familiares participará en las elecciones de 2027.

En entrevista, dijo que, debido a la Ley de Antinepotismo, ni en 2027 ni en 2030 ningún “Armenta” y tampoco “Mier” estará en las boletas.

Mandó este mensaje tras la postura del senador Nacho Mier, su primo, quien negó su parentesco con el mandatario de Puebla.

You may also like

Categorías