Inicia en San Pedro Cholula la Feria del Regreso a Clases Profeco 2025

*La presidenta municipal invitó a cholultecas y poblanos a asistir del 16 al 18 de agosto*

Desde Puebla

*16 de agosto, 2025, San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con la educación y la economía de las familias cholultecas mediante acciones, programas y ferias que contribuyen a su bienestar.

Con ese propósito, se inauguró la Feria del Regreso a Clases Profeco 2025, instalada en el Complejo Cultural de San Pedro Cholula, gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, a través de las secretarías de Educación federal y estatal, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el comercio local.

Durante el evento, Eurípides Flores, abogado de la SEP Federal, y Uriel Erazo, director de la Profeco Zona Ignacio Zaragoza, reconocieron las gestiones de la presidenta municipal para acercar este tipo de apoyos a las y los habitantes de San Pedro Cholula y de la zona conurbada de Puebla, destacando que estas acciones impactan de manera directa en el bienestar de las familias.

Por su parte, Tonantzin Fernández agradeció la disposición de las instituciones participantes y exhortó a la ciudadanía a aprovechar los productos y descuentos disponibles, que van del 10 al 40%, con la garantía de calidad y la supervisión directa de Profeco.

Tras el corte de listón inaugural, las autoridades recorrieron los diferentes stands, en los que se ofreceran artículos como papelería, mochilas, termos, calzado, aparatos electrónicos y servicios como cortes de cabello, todos con atractivas promociones para los visitantes.

Cabe destacar que la Feria del Regreso a Clases Profeco 2025 permanecerá abierta este domingo 17 y lunes 18 de agosto, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Complejo Cultural de San Pedro Cholula.