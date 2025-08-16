Mario Marín, único poblano en registro de “narcopolíticos”; lo vinculan con el cártel de los Beltrán Leyva

Maricela Allende

Puebla, 16 de agosto de 2025. – El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, apareció en el registro de Narcopolíticos, un compendio de políticos, empresarios y funcionarios que han colaborado o protegido al crimen organizado en México. El listado, publicado el 15 de agosto, lo señala como el único poblano relacionado con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Durante su gestión como gobernador (2005-2011), Marín fue señalado por escándalos de corrupción, vínculos con redes de tráfico de menores y protección a empresarios como Jean Succar Kuri y José Kamel Nacif, revelados en el libro “Los demonios del Edén” de la periodista Lydia Cacho, secuestrada y torturada en diciembre de 2005 por órdenes de la administración estatal.

Además, el registro detalla que el exmandatario priista adquirió una flota de aeronaves de lujo, presuntamente vinculadas a operadores financieros de los Beltrán Leyva, como Ismael Coronel Sicarios.

También se documenta su relación con Javier López Zavala, candidato del PRI a la gubernatura y señalado por el feminicidio de Cecilia Monzón.

A pesar de la detención de varios capos de los Beltrán Leyva, la organización mantuvo influencia en Puebla, fortalecida durante la administración de Marín.

Actualmente, Mario Marín cumple sentencia domiciliaria considerado autor intelectual de los actos de tortura contra Lydia Cacho.

Su nombre permanece como símbolo del entrelazado entre el poder político poblano y las redes criminales que aún operan en el país.