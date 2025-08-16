Protección e incentivos a empresarios poblanos con los polos de bienestar de Claudia Sheinbaum: Armenta 

-Avanza el Plan México en la entidad con la firma de convenio entre la Secretaría de Economía federal y el Gobierno estatal.

-El secretario Marcelo Ebrard, señaló que trabajarán en la promoción de inversiones e impulsarán estímulos fiscales en la “Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad”.

-El gobernador Alejandro Armenta, convocó a las y los empresarios locales y nacionales a aprovechar los incentivos fiscales federales y estatales e invertir en ese polígono.

Desde Puebla

SAN JOSÉ CHIAPA, Pue.- El secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezaron la firma de Convenio del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar “Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad”, a través del cual se incentivará la inversión y se protegerá a empresarios locales y nacionales, como lo establece la política del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como parte del Plan México, el titular de Economía federal, indicó que los polos tienen el objetivo de promover inversiones, estímulos fiscales, así como resolver necesidades para que el proyecto se consolide, con el respaldo del Gobierno de México, el estado y los municipios, en beneficio de las y los empresarios que apuestan por Puebla. En este contexto, informó que el polígono del Polo del Desarrollo de Puebla se ampliará, debido a que ya se tienen comprometidas diferentes inversiones.

El secretario Marcelo Ebrard enfatizó que México aprovechará al 100 por ciento las nuevas necesidades de países como Estados Unidos en la electromovilidad y el diseño de semiconductores, donde Puebla es líder con la Casa de Diseño Kutsari. “Es un cambio histórico. Es un cambio gigante, entramos a otra etapa de la economía, por eso este polo es importante”, afirmó.

En presencia de inversionistas y empresarios, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, refirió que se generarán todas las condiciones necesarias para incentivar la inversión, así como la protección a los empresarios para propiciar certeza y seguridad. Reiteró que dicho polígono tiene que ser tomado por los empresarios nacionales para aprovechar los incentivos fiscales estatales y federales. Al respecto apuntó que el polo se ampliará a 400 hectáreas, con el objetivo de que se convierta en el principal proveedor de mercancías.

El mandatario estatal llamó a empresarios poblanos y nacionales a visibilizar el atractivo de este polo de desarrollo y a invertir. En este sentido, puso a disposición de los empresarios el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel (CERHAN), con el propósito de que cuenten con el talento especializado para sus empresas.

El gobernador Alejandro Armenta enfatizó que el objetivo es lograr la soberanía tecnológica y generar desarrollo, alineados con la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, bajo la inclusividad del desarrollo. “Porque hay amor a los empresarios en el sentido más amplio, para nosotros significa protección”, aseveró.

El CEO de Potencia Industrial-MegaFlux, Roberto Gottfried Blackmore indicó que con la visión de la presidenta de México, diseñaron y crearon el autobús eléctrico Taruk, ya que la meta es no depender de nadie para las tecnologías necesarias para el desarrollo del país. “Los exhorto a compartir la visión de la presidenta, ya que México puede atender sus necesidades con talento y trabajo y demostrar que lo hecho en México está a la altura y mejor que la ofertas extranjeras”. Además compartió que el gobierno de Puebla manifestó su interés de trabajar inicialmente con 20 unidades, las cuales tendrán un propósito social de conectar áreas turísticas poco atendidas.

Finalmente, el titular de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, José Antonio Silva, señaló que se trata de un día histórico, dado que ya han iniciado con la instalación de la subestación para proporcionar energía eléctrica, además de la construcción de mil 160 departamentos.

Afirmó que con este Polo de Desarrollo, Puebla será un parteaguas económico, así como un referente tecnológico y educativo en todo el país.