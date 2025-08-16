Pondrán “fan zone” en Puebla durante el mundial 2026

- En Puebla, contemplan instalar rutas turísticas compartidas con estados vecinos
Erika Méndez
En Puebla la administración estatal contempla instalar rutas turísticas compartidas con las entidades federativas vecinas.
Informó la titular de la secretaría de Turismo, Carla López quien dijo que dicho proyecto está estimado para el Mundial 2026.
Destacó que además habrá una fan zone y “otras sorpresas” en Puebla.
En este sentido, añadió que Puebla ha recibido a 10 millones de visitantes, quienes han dejado una derrama de 12 millones de pesos.
