Video: Lilia Cedillo colocó primera piedra de la segunda etapa de CU2 BUAP

María Huerta

En el marco del primer aniversario de CU2, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo, colocó la primera piedra de la segunda etapa de esta sede universitaria, que comenzó operaciones el 14 de agosto de 2024.

“Ciudad Universitaria 2 BUAP es muestra que, cuando unimos esfuerzos, el sueño se hace realidad”, destacó la rectora.

Acompañada del titular de la Segob, Samuel Aguilar, Cedillo Ramírez dejó en claro que su compromiso es total con la educación y los jóvenes.

Asimismo, reconoció el trabajo y apoyo del gobernador Alejandro Armenta Mier, dijo que seguirán trabajando de la mano.