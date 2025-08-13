Policía de Huauchinango y Marina hacen operativo…contra el apartado de lugares para estacionarse

Abelardo Domínguez

Por instrucciones del director de Seguridad Ciudadana de Huauchinango, Carlos Ricardo Cruz García, hacen operativos la Marina y policía municipal, para retirar objetos usados en el apartado de lugares sobre la Calle Juan Galindo en la colonia El Cerrito en Huauchinango.

Para mejorar la vialidad donde se encuentra la Clínica de Pemex.

Dichos operativos se realizan en diferentes puntos de la ciudad.

“El colmo”, dijeron ciudadanos, mientras la delincuencia hace de las suyas, la Marina y la municipal se dedican a retirar palos, botes y todo lo que ponen para apartar las calles céntricas de Huauchinango